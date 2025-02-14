Продавала женщин в сексуальное рабство: в Киевской области перекрыли канал торговли людьми

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Жительница Волынской области вербовала женщин в возрасте от 18 до 35 лет для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границей. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что фигурантка создала группу в мессенджере, где предлагала женщинам высокооплачиваемую работу за пределами Украины. В частности, в Сингапуре, Австралии, Дубае, Албании, Италии и Швеции.

Полицейские задержали злоумышленницу и помешали переправить через государственную границу 22-летнюю украинку.

Женщине доложено о подозрении по факту торговли людьми. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, жительницу Кривого Рога задержали за вербовку молодых девушек и переправку их за границу. Злоумышленница вербовала женщин, оказавшихся в затруднении, и предлагала им работу в ночных клубах Чехии, обещая заработок в 100 евро в час.