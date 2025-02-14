13:26  14 февраля
Пресс-конференция Зеленского в Мюнхене: основные тезисы
11:05  14 февраля
Провалились под лед на Херсонщине: из Ингульца достали тела мальчика и девочки
17:42  13 февраля
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2025, 16:49

Продавала женщин в сексуальное рабство: в Киевской области перекрыли канал торговли людьми

14 февраля 2025, 16:49
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Жительница Волынской области вербовала женщин в возрасте от 18 до 35 лет для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границей. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что фигурантка создала группу в мессенджере, где предлагала женщинам высокооплачиваемую работу за пределами Украины. В частности, в Сингапуре, Австралии, Дубае, Албании, Италии и Швеции.

Полицейские задержали злоумышленницу и помешали переправить через государственную границу 22-летнюю украинку.

Женщине доложено о подозрении по факту торговли людьми. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, жительницу Кривого Рога задержали за вербовку молодых девушек и переправку их за границу. Злоумышленница вербовала женщин, оказавшихся в затруднении, и предлагала им работу в ночных клубах Чехии, обещая заработок в 100 евро в час.

сексуальное рабство Киевская область полиция вербовщица задержание
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным, но назвал условие
14 февраля 2025, 18:06
В Николаеве женщина принесла сумку со взрывчаткой к военным, есть погибшие и раненые
14 февраля 2025, 17:47
За воровство детского велосипеда житель Калуша сядет на 7 лет
14 февраля 2025, 17:39
В Тернополе мужчина до смерти избил сожительницу
14 февраля 2025, 17:35
МОН обновляет стандарт начального образования: что это значит
14 февраля 2025, 17:21
Депутата Бондаря, подозреваемого в миллионной схеме в Укрзализныце, взяли под стражу прямо в зале суда
14 февраля 2025, 17:06
Во Львовской области во время минуты молчания будет останавливаться весь транспорт
14 февраля 2025, 16:59
Россияне запугивали и шантажировали: в Одесской области разоблачили шестеро подростков, которые поджигали автомобили ВСУ
14 февраля 2025, 16:51
В Запорожской области в результате российского авиаудара пострадала женщина
14 февраля 2025, 16:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »