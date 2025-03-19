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19 марта 2025, 00:47

В Киеве Lexus влетел в отбойник и перевернулся: погибли два человека

19 марта 2025, 00:47
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фото: полиция
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ДТП произошло 18 марта в 14:20 на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 40-летний водитель погиб на месте, а его 22-летний пассажир получил тяжелые травмы и умер по дороге в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 марта на трассе на Львовщине столкнулись два автомобиля. Пострадали шесть человек.

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Киев авария ДТП погибшие отбойник
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