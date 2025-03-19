фото: полиция

ДТП произошло 18 марта в 14:20 на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 40-летний водитель погиб на месте, а его 22-летний пассажир получил тяжелые травмы и умер по дороге в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 марта на трассе на Львовщине столкнулись два автомобиля. Пострадали шесть человек.