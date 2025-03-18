фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля BMW 530D выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda Fabia.

В результате ДТП 42-летний пассажир BMW погиб на месте. 58-летняя водительница Skoda получила многочисленные травмы, ее госпитализировали в реанимацию.

Полицейские задержали 28-летнего водителя BMW. Он находится в госпитале под конвоем.

Мужчине объявили подозрение. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, 16 марта на трассе на Львовщине столкнулись два автомобиля. Пострадали шесть человек.