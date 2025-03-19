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Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Водитель Fiat Doblo не отреагировал на световую и звуковую сигнализацию, выехал на железнодорожный переезд перегона "Дукля-Генриховка", где его протаранил локомотив грузового поезда.

В результате аварии 44-летний водитель Fiat от полученных травм погиб на месте. Травмированную 39-летнюю пассажирку авто госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, 26 февраля на Прикарпатье поезд столкнулся с легковушкой. От полученных травм водительница авто погибла на месте. Еще троих пассажиров с тяжелыми травмами доставили в больницу.