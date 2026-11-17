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В Черновцах судили мужчину за нападение на соседа. Причиной ссоры стал общий подвал

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов в Черновцах. Соседи поссорились из-за подвального помещения, которое не могли поделить. Во время ссоры мужчина ударил соперника головой в лицо, после чего оба упали на банки с консервацией.

Потерпевший смог выбежать во двор и зайти на территорию своего дома. Однако нападавший настиг его, схватил за шею и откусил кончик носа. От полученной травмы мужчина потерял сознание. Злоумышленник также металлический шампур для шашлыков и тыльной стороной избил потерпевшего по телу, а затем ударил прибежавшую на помощь жену потерпевшего.

Злоумышленнику назначили пять лет лишения свободы, но установили трехлетний испытательный срок.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.