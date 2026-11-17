Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 17 ноября российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и ракетами. Ранений получили 20 человек, в том числе двое детей. Под ударами оказались Днепр, Павлоград, Никопольщина и Синельниковщина

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

Больше всего пострадавших - в Днепре. В результате российской атаки там повреждены предприятия и частные дома. Ранения получили 14 человек. Среди них – 7-летний мальчик, который лечится амбулаторно.

В Павлограде российские удары изуродовали предприятие, частные дома и хозяйственные постройки. В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух мужчин в возрасте 59 и 38 лет. Еще одна пострадавшая – 61-летняя женщина – лечится амбулаторно.

На Никопольщине под вражеским огнем оказались райцентр, Марганецкая, Томаковская, Красногригорьевская и Покровская общины. Там повреждены многоквартирные и частные дома, ферма и больница.

Ранения получили 44-летняя женщина, 40-летний мужчина и 13-летний мальчик. Все они лечатся амбулаторно.

Кроме того, в Украинском обществе Синельниковского района российские войска атаковали агроферму.

Напомним, утром 16 ноября российские войска нанесли удары по Днепру . Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и четырех раненых.