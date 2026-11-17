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Может случиться так, что при оформлении статуса участника боевых действий (УБД) был получен отказ. Эксперты объяснили, в каких случаях это может произойти

Об этом сообщает ГО "Захист держави", передает RegioNews.

Военному могут отказать в получении статуса участника боевых действий. Чаще всего это происходит из-за неполного пакета документов. Также отказ может поступить в случае недостоверных сведений о подтверждении участия в боевых действиях.

Руководитель Луцкой районной ячейки ГО "Захист держави" Юлия Спас объяснила, можно ли повторно подать документы и как обжаловать решение комиссии:

Напомним, ранее правительство в Украине изменило правила бронирования от мобилизации. Речь идет о получении предприятием статуса критического . Специалисты объяснили, каковы основные изменения.