В Деснянском районе Киева упали обломки: что известно о последствиях
В Деснянском районе Киева 17 ноября было зафиксировано падение обломков на открытой территории. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает RegioNews .
"В Деснянском районе обломки упали на открытой территории. По предварительной информации, без пострадавших и повреждений", - говорится в сообщении КМВА.
Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.
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