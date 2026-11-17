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В Деснянском районе Киева 17 ноября было зафиксировано падение обломков на открытой территории. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает RegioNews .

"В Деснянском районе обломки упали на открытой территории. По предварительной информации, без пострадавших и повреждений", - говорится в сообщении КМВА.

Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.