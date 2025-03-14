В Донецкой области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 12 ранены
За прошедшие сутки, 13 марта, российская армия убила одного жителя Донецкой области и еще 12 человек ранены
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По данным чиновника, россияне убили одного жителя в Ровно. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения.
Отмечается, что общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, в течение 13 марта оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, пострадали 9 человек, из них – один ребенок.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На Херсонщине россияне атаковали дроном велосипедиста: потерпевший скончался
14 марта 2025, 10:20В Сумской области еще из 8 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию
14 марта 2025, 10:00Россияне ударили дроном по поселку в Херсонском районе: парень потерял руку
14 марта 2025, 09:45Ночью ПВО сбила 16 российских "шахедов" и БПЛА других типов
14 марта 2025, 09:20На побережье Одесской области обнаружили морскую мину
14 марта 2025, 08:49Россияне обстреляли две общины Николаевщины: в ОВА рассказали о последствиях
14 марта 2025, 08:32Москва откровенно послала США: поймет ли Трамп сигнал?
14 марта 2025, 08:24Штрафы за нарушение военного учета можно оплатить в Резерв+ со скидкой в 50%: инструкция
14 марта 2025, 08:20Оккупанты атаковали Днепропетровщину: повреждена инфраструктура, возник пожар
14 марта 2025, 08:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »