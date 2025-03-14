фото: полиция

За прошедшие сутки, 13 марта, российская армия убила одного жителя Донецкой области и еще 12 человек ранены

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По данным чиновника, россияне убили одного жителя в Ровно. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения.

Отмечается, что общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в течение 13 марта оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, пострадали 9 человек, из них – один ребенок.