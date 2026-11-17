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В Украине цены на горючее остаются нестабильными. После длительного подорожания начался спад стоимости

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 17 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 91,60 гривны за литр (без изменений);

бензин А-95 – 87,92 гривны за литр (-0,03 гривны);

бензин А-92 – 84,59 гривны за литр (-0,11 гривны);

дизтопливо – 101,42 гривны за литр (-1,10 гривны);

автогаз – 62,22 гривны за литр (+0,17 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.