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В Киеве частично возобновили движение общественного и специального транспорта по Северному мосту. Проезд организовали крайней правой полосой в обоих направлениях

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По результатам обследования конструкций моста специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили рекомендации по частичному возобновлению движения с учетом повреждений сооружения.

Для этого полосы движения сместили поближе к тротуарной части. В частности, демонтировали барьерное ограждение и частично использовали тротуар.

Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра, учитывая техническое состояние моста.

В то же время движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта по Северному мосту остается полностью запрещенным.

В дальнейшем специалисты проведут подробное инструментальное обследование поврежденных конструкций. Оно должно помочь уточнить влияние повреждений на несуществующую способность моста, определить необходимые противоаварийные мероприятия и подготовить исходные данные для проектирования восстановительных работ.

Напомним, что в Киеве 17 ноября частично восстанавливают движение по Южному мосту . В настоящее время автомобили смогут проезжать по сооружению с левого на правый берег, однако с определенными ограничениями по весу транспорта. Движение в обратном направлении остается закрытым.

Поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.