Фото: полиция Ровенской области

В Ровно после российской атаки взрывотехники полиции обезвредили упавшие и не сдетонировавшие боевые части двух беспилотников. Один из дронов атаковал окраину областного центра, другой упал на одной из городских улиц и повредил несколько автомобилей

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Воздушная тревога в Ровенской области продолжалась ориентировочно с шести утра до обеда. Российские войска атаковали область реактивными и обычными беспилотниками.

Около 10:30 оккупанты нанесли удар по окраине Ровно. Боевая часть одного из враждебных БПЛА не сдетонировала.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, оцепившие опасную территорию и не допустившие посторонних лиц. Взрывотехники разрядили боеприпас и доставили его на временную взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Еще один беспилотник упал на одной из улиц города. В результате падения повреждений получили несколько транспортных средств.

В ходе обследования территории специалисты обнаружили боевую часть дрона. Взрывотехники разрядили ее, а взрыватель уничтожили на месте путем контролируемого подрыва. Корпус боевой части с взрывчатым веществом транспортировали на специальную площадку для дальнейшего уничтожения.

По факту российской атаки следователи СБУ в области при процессуальном руководстве прокуратуры проводят досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Правоохранители призывают жителей не приближаться к подозрительным предметам и обломкам беспилотников, не прикасаться к ним и не пытаться перемещать. О таких находках необходимо немедленно сообщать по номеру 102.

Напомним, ранее в Николаевской области обезвредили российскую ракету Х-101 из более 200 кг взрывчатки – она не сдетонировала во время падения.