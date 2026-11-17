Пограничники накрыли огнем российский танк
Защитники показали новые кадры с фронта. На видео можно увидеть, как украинский дрон атакует танк врага
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Видео было сделано на Харьковском направлении, где работает аэроразведка бригады "Форпост". Там военные обнаружили русский танк. Благодаря удару сразу нескольких дронов российский танк был ликвидирован.
"Первые удары обездвижили бронетехнику, а следующие повлекли за собой детонацию боекомплекта и полностью ее уничтожили", - говорят военные.
Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.
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