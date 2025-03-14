иллюстративное фото: Сергей Лысак

Вечером и ночью российские захватчики били по Днепропетровщине дронами и артиллерией. В регионе работала ПВО

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его данным, от вражеского террора страдала Никопольщина. К счастью, погибших и пострадавших нет.

"Агрессор применял артиллерию и БпЛА. Атаковал Никополь и Марганецкую общину. Произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. Повреждена инфраструктура", – говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что ночью защитники неба уничтожили три вражеских БпЛА.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб гражданский, пострадали девять мирных жителей, из них ребенок.