Фото: Нацполиция

В Шептицком задержан 19-летний парень. Он вмешался в работу интернет-банкинга, а затем украл чужие деньги

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, летом 2024 года парень, тогда еще несовершеннолетний, пользовался телефоном 39-летнего жителя. Тогда он вошел в мобильное приложение интернет-банкинга и получил доступ к его банковской карте.

В результате парень изменил пароль доступа к аккаунту и получил возможность использовать приложение для проведения банковских операций без ведома и согласия владельца. Впоследствии он присвоил себе 80 тысяч гривен.

"Максимальное наказание, угрожающее обвиняемому - лишение свободы сроком до восьми лет", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.