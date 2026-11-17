Отключение света круглосуточно: в Укрэнерго назвали графики на 18 ноября
В Украине 18 ноября продолжат действовать ограничение электроэнергии. Причина – последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В среду, 18 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать следующие плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - говорят энергетики.
Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут. Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.