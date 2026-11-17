Российский беспилотник попал в частный сектор Чугуева: есть пострадавшие
Российские войска атаковали ударными беспилотниками Чугуев Харьковской области. В результате попадания в частном секторе разрушен жилой дом, возник пожар. Трое женщин подверглись острой реакции на стресс
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
Одно из попаданий российского ударного беспилотника зафиксировали в частном секторе города.
В результате атаки жилой дом был разрушен.
На месте возник пожар площадью в 200 квадратных метров.
Также повреждены соседние домовладения.
Трое женщин подверглись острой реакции на стресс.
Напомним, что в Деснянском районе Киева 17 ноября было зафиксировано падение обломков на открытой территории. По предварительной информации обошлось без пострадавших и повреждений.