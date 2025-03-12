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12 марта 2025, 15:54

Пожар на Киевщине: дом сгорел дотла, есть пострадавшие

12 марта 2025, 15:54
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители начали расследование пожара в Киевской области. Там загорелся частный дом. В результате возгорания есть пострадавшие

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

На днях произошел пожар в селе Романков. Там загорелся частный жилой дом. Спасатели оперативно потушили огонь, однако, к сожалению, дом сгорел дотла.

Известно, что в результате пожара двое мужчин получили ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали медики. Правоохранители начали расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности (ч. 2 ст. 270 УКУ).

"Полицейские Киевщины призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что неосторожное обращение с огнем может привести к трагическим последствиям", - пишут правоохранители.

Напомним, что ранее на Волыни произошел пожар из-за обжига сухостоя. Во время сжигания сухой травы 66-летний мужчина пострадал. Его госпитализировали в больницу с опаками второй ступени.

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