В Харькове при пожаре в квартире погибла женщина
Пожар произошел 11 марта около 6:30 в Слободском районе Харькова.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Горела квартира на первом этаже в пятиэтажном доме по улице Зерновая. Загорелись домашние вещи на площади 10 кв.м. В результате пожара погибла 83-летняя женщина.
Спасатели потушили пожар. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, 9 марта на Прикарпатье женщина погибла, выжигая сухостой.
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