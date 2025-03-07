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07 марта 2025, 17:17

На Волыни из-за сжигания сухой травы мужчина получил ожоги

07 марта 2025, 17:17
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фото: ГСЧС Волыни
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Несмотря на предупреждение спасателей, люди продолжают выжигать сухость, что приводит к многочисленным пожарам. Только за минувшие сутки работники ГСЧС Волыни ликвидировали 24 пожара в экосистемах, где горела сухая трава и кустарники

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

Так, 6 марта в селе Олеск Вишневской общины во время сжигания сухой травы пострадал 66-летний мужчина, которого с ожогами второй ступени госпитализировали в больницу. Возгорание удалось обуздать благодаря оперативным действиям спасателей из Любомля.

В то же время на садоводческом массиве "Калина" в общине Ковеля пожар, вызванный возгоранием сухой травы и кустарников, нанес значительный ущерб: сгорели два дачных домика и одно хозяйственное сооружение.

Отметим, поскольку в Украине продолжается военное положение — сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям.

В марте 2022 года Совет внес изменения в Уголовный кодекс, которыми усилила ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях военного положения. К перечню преступлений в статье 113 "Диверсия" к перечню преступлений добавили умышленные поджога, в том числе сухой растительности.

Следовательно, за сжигание сухой травы, в условиях военного положения, могут заключить в тюрьму сроком на 15 лет или пожизненно заключить с конфискацией имущества.

Напомним, 6 марта под Киевом также загорелись масштабные пожары.

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