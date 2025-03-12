На Львовщине из-за курения произошел пожар: погибли два человека

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Трагедия произошла вчера днем, 11 марта, в городе Сокаль Шептицкого района. Мужчины погибли в квартире

Об этом сообщает ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Известно, что около 14:55 загорелась квартира в доме по улице Героев УПА. Огонь охватил дом. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

"Во время тушения пожара чрезвычайники вынесли одного мужчину на свежий воздух, однако, к сожалению, спасти его не удалось. Другого мужчину обнаружили на диване — он также погиб", — говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что вероятной причиной возгорания могла стать неосторожность во время курения.

Напомним, 9 марта на Прикарпатье женщина погибла, сжигая сухостой.