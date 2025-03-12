Пожежа на Київщині: будинок згорів вщент, є постраждалі
Правоохоронці почали розслідування пожежі в Київській області. Там загорівся приватний будинок. Внаслідок займання є постраждалі
Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.
Днями сталась пожежа в селі Романків. Там загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники оперативно загасили вогонь, проте, на жаль, будинок згорів вщент.
Відомо, що внаслідок пожежі двоє чоловіків отримали опіки різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки (ч. 2 ст. 270 ККУ).
"Поліцейські Київщини закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Пам’ятайте, що необережне поводження з вогнем може призвести до трагічних наслідків", - пишуть правоохоронці.
Нагадаємо, що раніше на Волині сталась пожежа через випалювання сухостою. Під час спалювання сухої трави 66-річний чоловік постраждав. Його госпіталізували до лікарні з опаками другого ступеня.