Ночная атака дронов на Киевскую область: загорелся мебельный магазин, повреждены жилые дома

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Из-за падения обломков вражеского БпЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.

Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома.

"Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре из-за атаки российских беспилотников было повреждено около 10 частных домов, а также здания детского сада и школы.