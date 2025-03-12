Ночная атака дронов на Киевскую область: загорелся мебельный магазин, повреждены жилые дома
Ночью 12 марта российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. Спасатели ликвидировали пожары
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Из-за падения обломков вражеского БпЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.
Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома.
"Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре из-за атаки российских беспилотников было повреждено около 10 частных домов, а также здания детского сада и школы.
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