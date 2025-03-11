В Тернопольской области будут судить военных, строивших жилье командиру

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Военнослужащих официально включили в приказ о командировках в зону боевых действий, однако они находились в тылу, получая зарплату и боевые выплаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Подозрение командиру за злоупотребление служебным положением следователи полиции Тернопольщины объявили в конце 2024 года. Правоохранители также установили четырех военнослужащих, которые согласились с предложением командира воинской части и строили частное жилье для его семьи.

Мужчины работали в тылу в течение 6 месяцев. Все это время они получали денежное довольствие, как в зоне боевых действий. В общей сложности сумма нанесенного ущерба составила почти 1 миллион гривен.

Военнослужащим объявлены подозрения по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы в условиях военного положения. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе приостанавливают отопительный сезон из-за рекордного потепления. Об этом сообщили на сайте горсовета.