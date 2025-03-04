Фото: СБУ

В Днепропетровской области разоблачили четырех мужчин, которые оказались завербованными ФСБ. Они искали "подработку" в соцсетях, и начали курить автомобили

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители задержали поджигателей, которые по заказу россиян уничтожали военные авто на Днепропетровщине. Известно, что задержаны четыре злоумышленника возле Павлограда.

Оказалось, что всех четырех мужчин в возрасте от 19 до 25 лет россияне завербовали через мессенджеры, когда те искали "подработку". По заказу ФСБ фигуранты уничтожили два служебных внедорожника Сил обороны и готовились к выполнению новых заказов от оккупантов. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомире задержали 16-летнего подростка, который по заказу ФСБ планировал теракт. Известно, что он должен был оставить на Аллее Славы Героям замаскированное взрывное устройство. Россияне планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе с завербованным несовершеннолетним.