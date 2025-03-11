Фото: Нацполиция

На автодороге на Киевщине ВАЗ столкнулся с легковушкой. В результате аварии погиб мужчина, а также пострадала женщина

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

На днях произошла авария на отрезке автодороги сообщением Киев-Овруч вблизи села Демидов. 59-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой.

В результате ДТП водитель ВАЗ погиб. 48-летняя женщина, которая была за рулем Land Rover, получила ранение. Правоохранители начали расследование.

"Уважаемые водители, предостерегаем вас быть внимательными за рулем, всегда учитывать дорожную обстановку и соблюдать скоростные ограничения", - пишут в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись автомобили Audi Q5 и Chery Kimo. В результате аварии погибли трое пассажиров Chery: 19-летний юноша и две 18-летние девушки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.