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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На Львовщине водитель, повлекший смертельное ДТП вблизи села Ременов, избежал заключения. Сама авария произошла осенью прошлого года на трассе Львов-Радехов-Луцк. Водитель Audi A4 во время обгона столкнулся с Seat Leon и Chevrolet Lacetti. В результате удара участники ДТП получили травмы, а водитель Seat - погиб на месте.

На суде водитель Audi признал свою вину. Он также компенсировал ущерб. Муж просил суд не лишать его права управления транспортом: он объяснил это планами работать за границей, а также состоянием здоровья.

Суд назначил пять лет лишения свободы с годовым запретом на вождение. Однако суд освободил водителя от заключения. Вместо этого он получил два года испытательного срока. Теперь мужчина должен периодически появляться для регистрации в органе пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, ранее в Ровенской судили водителя, который вызвал смертельное ДТП. Известно, что водитель ЗАЗ допустил наезд на 35-летнего местного жителя, хотя имел техническую возможность избежать этого. Потерпевший впоследствии скончался в больнице. Суд приговорил водителя к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.