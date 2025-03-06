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На Київщині чоловік тримав у себе гранату Ф-1. При цьому він вирішив погрожувати небезпечним предметом своїй матері

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась жінка з села Плесецьке. Вона розповіла, що її син погрожував їй вибуховим пристроєм. Правоохоронці прибули за адресою та під час обшуку знайшли корпус гранати Ф-1 із запалом до неї.

40-річного чоловіка затримали. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за фактом зберігання бойових припасів.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали 48-річного чоловіка, який погрожував розправою власному батькові. Також він побив 80-річного пенсіонера. 48-річному кривднику вже винесли терміновий заборонний припис з усіма заборонними заходами.