Фото: Нацполиция

В Полтавской области задержали мужчину, который напал на съемного с ножом. Известно, что потерпевший получил серьезное ранение

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

О подозрении сообщили 43-летнему жителю села Лагодовка, который нанес тяжкие телесные повреждения знакомому. По словам полицейских, он ударил во время застолья и ударил 39-летнего мужчину ножом.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на Волыни будут судить мужчину за драку в кафе. По данным правоохранителей, он жестоко избил другого посетителя. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом свода и основания черепа.