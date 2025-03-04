Фото: Нацполиция

14-летний мальчик получил ранение из-за выстрела из винтовки. Оказалось, что стрелял в него 9-летний брат

Об этом сообщает полиция в Черновицкой области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 3 марта в селе Лопушно. Во время неосторожного обращения с пневматической винтовкой 14-летний парень получил травму. Сейчас ребенок находится в больнице. К счастью, угрозы жизни нет.

Выяснилось, что это произошло во время детских игр. 9-летний мальчик выстрелил из пневматической винтовки в направлении, где находился его 14-летний брат. В результате подросток получил ранение живота. Его госпитализировали в хирургическое отделение городской детской клинической больницы Черновцов.

Винтовку правоохранители изъяли, а также приступили к расследованию по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве будут судить выстрелившего в человека мужчину. Это произошло, когда двое мужчин выгуливали собак. Между животными произошла стычка. Из-за этого злоумышленник выстрелил из травматического оружия в лицо потерпевшему, а сам скрылся. Теперь ему грозит до семи лет заключения.