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06 марта 2025, 13:40

В Одесской области будут судить 32-летнего мужчину, который поджег свою жену

06 марта 2025, 13:40
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фото: Национальная полиция
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Полицейские завершили досудебное следствие по делу 32-летнего жителя Одесской области, который поджег свою жену

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.

Событие произошло осенью 2024 года. Между супругами произошел бытовой конфликт, во время которого нетрезвый мужчина облил женщину бензином и поджег. На место происшествия приехала скорая, женщину госпитализировали. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина получила тяжкие телесные повреждения, представляющие опасность для жизни.

Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или даже пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области киевлянина будут судить за аварию, в результате которой травмировались его жена с дочерью.

покушение поджог Одесская область суд полиция
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