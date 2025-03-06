В Одесской области будут судить 32-летнего мужчину, который поджег свою жену

фото: Национальная полиция

Полицейские завершили досудебное следствие по делу 32-летнего жителя Одесской области, который поджег свою жену

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.

Событие произошло осенью 2024 года. Между супругами произошел бытовой конфликт, во время которого нетрезвый мужчина облил женщину бензином и поджег. На место происшествия приехала скорая, женщину госпитализировали. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина получила тяжкие телесные повреждения, представляющие опасность для жизни.

Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или даже пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области киевлянина будут судить за аварию, в результате которой травмировались его жена с дочерью.