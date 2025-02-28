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Служба безопасности задержала двух приспешников российских спецслужб, которые шпионили за Силами обороны в центральных и западных областях Украины

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в Черкасской области задержан 20-летний житель города Радивилов, который шпионил за подразделениями ВСУ, которые двигались в направлении фронта. В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики.

Кроме того, под видом встречи с близкими фигурант уезжал во Львовскую область, где пытался установить локации оперативных аэродромов.

В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему информатору "эвакуацию" в Россию и паспорт страны-агрессора.

Кроме того, в Полтаве задержана 58-летняя местная жительница, корректировавшая ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру.

Чтобы враг мог совершить обстрелы вне зоны украинской ПВО, фигурантка разведывала пункты базирования радиолокационных станций вблизи города. Задокументировано также, что она отслеживала последствия вражеских "прилетов".

Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным на российские спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачен вражеский агент , совершавший диверсии.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье задержали группу лиц , подозреваемых в поджоге транспорта и диверсий на "Укрзализныце".