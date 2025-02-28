20:26  27 февраля
В Киеве патрульный автомобиль врезался в легковушку и уехал с места ДТП: в полиции отреагировали
02:34  28 февраля
Спасение Мазли: на Закарпатье задержали мужчину, который издевался над конем
04:15  28 февраля
Бойцы ГУР показали, как под Покровском испепелили российские гаубицы
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2025, 11:56

СБУ задержала двух агентов РФ, которые наводили ракеты на аэродромы и ПВО

28 февраля 2025, 11:56
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности задержала двух приспешников российских спецслужб, которые шпионили за Силами обороны в центральных и западных областях Украины

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в Черкасской области задержан 20-летний житель города Радивилов, который шпионил за подразделениями ВСУ, которые двигались в направлении фронта. В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики.

Кроме того, под видом встречи с близкими фигурант уезжал во Львовскую область, где пытался установить локации оперативных аэродромов.

В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему информатору "эвакуацию" в Россию и паспорт страны-агрессора.

Кроме того, в Полтаве задержана 58-летняя местная жительница, корректировавшая ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру.

Чтобы враг мог совершить обстрелы вне зоны украинской ПВО, фигурантка разведывала пункты базирования радиолокационных станций вблизи города. Задокументировано также, что она отслеживала последствия вражеских "прилетов".

Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным на российские спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачен вражеский агент , совершавший диверсии.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье задержали группу лиц , подозреваемых в поджоге транспорта и диверсий на "Укрзализныце".

сотрудничество с врагом СБУ агент рф шпионы РФ ПВО аэродром
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и 50 артсистем россиян
28 февраля 2025, 10:10
Войска РФ били беспилотниками по Сумам: пострадали женщина и девушка
28 февраля 2025, 09:50
Массированная атака дронов: ПВО сбила более 100 "шахедов" и БпЛА-имитаторов
28 февраля 2025, 09:20
Все новости »
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
Кадровые изменения: Виталий Кличко сообщил об увольнении чиновников КГГА
28 февраля 2025, 13:14
В Херсонской области россияне атаковали полицейское авто во время эвакуации больного
28 февраля 2025, 12:49
В Украине запустят производство для ПВО NASAMS
28 февраля 2025, 12:23
В пригороде Херсона россияне атаковали гражданских дронами: 3 раненых
28 февраля 2025, 11:55
Скандал в Праге: водитель трамвая набросился с кулаками на украинцев с ребенком
28 февраля 2025, 11:35
Судебная диверсия: 2 миллиарда заблокированы накануне расчетов с госбюджетом
28 февраля 2025, 11:15
Визит Зеленского в США: стали известны детали
28 февраля 2025, 10:55
В колодце нашли мертвым черкащанина, которого искали 10 дней
28 февраля 2025, 10:53
В Одессе накрыли сеть нелегальных игровых залов
28 февраля 2025, 10:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Все публикации »
Юрий Луценко
Сергей Фурса
Митрополит Эпифаний
Все блоги »