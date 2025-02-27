Фото: Олег Кравченко

В Полтавской области в воинской части избили военного. Впоследствии мужчина скончался. Его родственники отметили, что его даже не имели права мобилизовать из-за его диагноза.

Об этом сообщает издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Жительница Полтавы Ольга Медяник сообщила, что ее 54-летний брат, военный Олег Кравченко, во время несения службы в воинской части Нижина жестоко избит. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался. При этом женщина добавила, что ее брат вообще не должен был быть мобилизован, потому что имел психическую болезнь.

Ольга объяснила, что Олег Кравченко давно имел психическое заболевание – диагноз "маниакальный психоз". Потому он в принципе не должен был служить. В начале полномасштабной войны он сам пошел в ТЦК, но тогда ему отказали именно из-за его диагноза. Однако уже в июле 2024 года 54-летнего мужчину сочли годным и издали мобилизационное распоряжение. По словам матери военного, нормального медицинского осмотра ее сыну не проводили.

Женщина рассказала, что примерно полторы недели назад ей позвонил сын и рассказал, что его избили и отбили селезёнку. Он также рассказал, что у него были выбиты зубы. С течением времени Олегу стало хуже, его отправили в госпиталь. Однако срочную медицинскую помощь ему оказать не смогли и отправили к матери в Полтаву. Когда его привезли домой, у него почти не было давления. Мать вызвала медиков, но на следующий день в больнице мужчина скончался.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, что гражданин с такой фамилией, именем, отчеством был призван за мобилизацией 26 июля 2024 года. Также он добавил, что в течение этого времени мужчина мог повторно пройти ВЛК, будь он непригоден или его незаконно мобилизовали.

По словам матери погибшего, правоохранители открыли уголовное производство по причинению тяжких телесных повреждений, что привело к гибели потерпевшего. Эту же информацию подтвердили в полиции. Теперь идет расследование.