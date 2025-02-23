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23 февраля 2025, 12:24

Смертельное ДТП в Киеве: трамвай наехал на мужчину

23 февраля 2025, 12:24
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фото: полиция
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Происшествие случилось 22 февраля в 18:20 на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель трамвая наехал на мужчину в возрасте около 30 лет, находившегося на путях. От полученных травм тот погиб на месте. Его личность устанавливают правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, 16 февраля под Киевом легковушка сбила на переходе 13-летнюю девочку: ребенка госпитализировали.

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