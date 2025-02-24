Массовое ДТП в Хмельницком: столкнулись 5 авто, в том числе – две маршрутки

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ДТП произошло в Хмельницком утром 23 февраля на улице Степана Бандеры

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Предварительно, 37-летний водитель маршрутки Mercedes-Benz допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении авто Mitsubishi. Далее последовало поочередное столкновение с автомобилями Fiat и Toyota. Также Mercedes столкнулся с еще одной маршруткой Volkswagen.

В результате массовой аварии пострадала 41-летняя пассажирка маршрутки Mercedes. Ее госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, 20 февраля на Киевщине легковушка въехала в остановку и протаранила маршрутку. Пострадали пассажир авто и два пассажира маршрутки.