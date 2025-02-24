Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

ДТП произошло в субботу, 22 февраля, в Шевченковском районе столицы. Водитель Volkswagen на перекрестке улиц Дмитриевской и Павловской сбил 47-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии мужчина получил различные травмы. Его госпитализировали медики. Водитель легковушки хотел скрыться, но неравнодушные свидетели задержали его.

Оказалось, что за рулем Volkswagen находился 25-летний иностранец. Проверка на "Драгере" показала, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Иностранцу сообщили по подозрению. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни осудили водителя трактора за смертельное ДТП . Тогда он решил подвезти двух мужчин. Один из них (63-летний местный житель) упал с прицепа и погиб под колесами. Водителя приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы, а также с запретом на управление транспортными средствами сроком на 5 лет.