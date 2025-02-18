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Тюремный срок получила жительница Донбасса. Ее завербовал ее сын, после чего она передавала врагу информацию об украинских военных.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили женщину из Константиновки. Известно, что ее дистанционно завербовал ее сын, являющийся боевиком оккупационных группировок РФ. По его инструкциям она шпионила за локациями сосредоточения личного состава и техники украинских защитников на Краматорском направлении.

Также врага интересовали координаты боевых позиций реактивной артиллерии ВСУ, которая держит под огненным контролем штурмовые группы оккупантов в районе Временного Яра. Собранные разведданные информатор мессенджером передавала своему сыну в виде отметок на гугл-картах с подробным описанием потенциальных целей", - рассказали в СБУ.

Женщина была задержана в Славянске, куда она переехала под видом переселенки. Для сбора информации предательница фотографировала локации украинских военных. Суд назначил ей 12 лет заключения.

Напомним, ранее в Херсоне разоблачили предателя. Сначала 55-летний мужчина был задержан из-за наркотиков. Однако впоследствии оказалось, что у него есть второй, воюющий в составе армии РФ против Украины. Своему "товарищу" житель Херсона передавал данные о передвижении украинских защитников.