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14 февраля 2025, 21:50

В Киевской области 65-летняя женщина совершила смертельное ДТП

14 февраля 2025, 21:50
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фото: Национальная полиция
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Полиция Киевской области расследует ДТП в Бучанском районе. В результате аварии - один погибший, трое пострадавших

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

Отмечается, что 14 февраля, около 18:30 на автодороге М-07 недалеко от села Микуличи произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным полиции, 65-летняя женщина-водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП 57-летний водитель последнего транспортного средства погиб на месте. В салоне его автомобиля также находились три пассажира, среди которых двое подростков. Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

Правоохранители выясняют все детали ДТП.

Напомним, во Львовской области депутат горсовета убегал от полиции во время задержания и наехал на полицейского.

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