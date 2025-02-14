Во Львовской области депутат горсовета скрылся от полиции во время задержания

фото: Facebook / Владимир Дзерин

Правоохранители пытались задержать депутата городского совета Владимира Дзерина по подозрению в организации коррупционной схемы, но он скрылся

Как передает RegioNews, об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции проводили мероприятия по задержанию директора коммунального предприятия "Дрогобычтеплоэнерго" Дрогобычского горсовета Владимира Дзерина.

Во время задержания 43-летнему чиновнику удалось скрыться на автомобиле, при этом он совершил наезд на работника полиции.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его места нахождения и задержания", – говорится в сообщении.

Известно, что Владимира Дзерина подозревают в организации коррупционной схемы.

Напомним, во Львовской области во время минуты молчания будет останавливаться весь транспорт. Соответствующее решение принял Совет обороны области.