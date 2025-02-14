На Київщині 65-річна жінка скоїла смертельну ДТП

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Поліція Київщини розслідує ДТП у Бучанському районі. Внаслідок аварії - один загиблий, троє потерпілих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Київської області.

Зазначається, що 14 лютого, близько 18:30 на автодорозі М-07 неподалік села Микуличі сталася смертельна дорожньо-транспортна подія. За даними поліції, 65-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ.

Внаслідок ДТП 57-річний водій останнього транспортного засобу загинув на місці. У салоні його автомобіля також перебували троє пасажирів, серед яких двоє підлітків. Потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині депутат міськради втікав від поліції під час затримання і наїхав на поліцейського.