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Инцидент произошел днем 13 февраля в Обуховщине. В полицию обратилась женщина с сообщением о том, что дети избили ее 10-летнего сына

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как оказалось, парень возвращался из школы домой вместе с двумя одноклассниками и, проходя по парку, между ними произошел конфликт. В результате спора два мальчика избили ровесника.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту побоев и пыток (ч. 2 ст. 126 УК Украины). Продолжается расследование.

Напомним, ранее в Киеве на парковочной площадке торгово-развлекательного центра подрались девушки. Видео с дракой 19-летней и 16-летней девушек попало в соцсети. Мать несовершеннолетней отказалась писать заявление в полицию.