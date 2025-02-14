В Киевской области школьники избили 10-летнего сверстника: полиция проводит расследование
Инцидент произошел днем 13 февраля в Обуховщине. В полицию обратилась женщина с сообщением о том, что дети избили ее 10-летнего сына
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как оказалось, парень возвращался из школы домой вместе с двумя одноклассниками и, проходя по парку, между ними произошел конфликт. В результате спора два мальчика избили ровесника.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту побоев и пыток (ч. 2 ст. 126 УК Украины). Продолжается расследование.
Напомним, ранее в Киеве на парковочной площадке торгово-развлекательного центра подрались девушки. Видео с дракой 19-летней и 16-летней девушек попало в соцсети. Мать несовершеннолетней отказалась писать заявление в полицию.
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