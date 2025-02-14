В Киевской области 250-килограммовый мужчина упал с кровати и не мог подняться

фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Киевщины.

Отмечается, что 13 февраля в Службу спасения Бориспольского района поступил вызов о необходимости оказания помощи упавшему с кровати жителя села Чубинское, который не мог самостоятельно подняться.

Проблема заключалась в том, что у мужчины много избыточной массы тела, более 250 кг.

"Благодаря слаженным действиям 7-х спасателей и использованию специальных подручных средств пострадавшему была оказана помощь, и его вернули на кровать", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области школьники избили 10-летнего сверстника. Правоохранители открыли уголовное производство по факту побоев и пыток. В настоящее время идет расследование.