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Правоохранители завершили расследование в отношении командира одной из воинских частей Кировоградщины. Из-за его халатности бюджет потерял почти 12 млн гривен. Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Воинская часть объявила тендер на закупку топливных резервуаров, в котором участвовали три компании. Победителем выбрали частную фирму, предложившую самую низкую цену.

Однако после заключения договоров поставщик искусственно завысил стоимость резервуаров в документах. Командир части не проверил изменения в договоре, что и привело к убыткам почти в 12 млн гривен.

Сейчас принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Командиру части грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Житомирской области будут судить подполковника, который заставлял подчиненных делать ремонт своего дома.