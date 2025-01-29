В Киеве топ-чиновник сделал себе фейковую инвалидность

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СБУ и Нацполиция разоблачили одного из высокопоставленных чиновников КГГА, сделавшего себе «липовую» инвалидность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение СБУ.

Отмечается, что первый заместитель директора одного из департаментов КГГА безосновательно оформил 2 группы инвалидности. Этот документ позволял получить "бронь" от призыва, а также регулярные соцвыплаты от государства.

Правоохранители установили, что в течение 2023-2024 годов чиновник незаконно получил 170 000 грн в виде компенсации за якобы "частичную потерю дееспособности".

Для оформления фиктивной инвалидности чиновник собственноручно подделал данные медицинских исследований, в частности, "ухудшил" показатели эхокардиографии, которые якобы указывали на тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы.

В настоящее время чиновник КГГА сообщен о подозрении по чч. 1, 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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