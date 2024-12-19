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19 декабря 2024, 22:19

В Киеве разоблачили нотариуса и его помощников, подделавших 2000 официальных документов

19 декабря 2024, 22:19
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фото: прокуратура
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Частному нотариусу Киевского городского нотариального округа и его четырем соучастникам сообщили о подозрении в подделке более 2000 официальных документов

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews .

Злоумышленникам инкриминировано несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационной системы, а также подлог и сбыт официальных документов.

По данным следствия, один из нотариусов Киевского городского нотариального округа с конца 2022 по 2024 год находился за границей. Впрочем он не прекращал осуществлять деятельность в Украине. По его указанию подчиненные, создавая видимость присутствия нотариуса на работе в Киеве, осуществляли нотариальную деятельность от его имени.

Они выдавали доверенности, завещания, документы на право собственности, используя личную электронную подпись нотариуса, специальные бланки и печати. От имени нотариуса вносили сведения о совершении нотариальных действий в реестры.

В то же время сам нотариус, находясь за границей, контролировал работу своего офиса через установленные видеокамеры. Однако нотариус не имеет права передавать свою подпись и пароли входа в реестры другим лицам.

Таким образом подозреваемые изготовили более 2 000 поддельных документов. Во время обысков по месту жительства и в рабочих кабинетах подозреваемых правоохранители изъяли поддельные доверенности, нотариальные документы, бланки и печати.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили частного нотариуса и его подельников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших лиц.

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