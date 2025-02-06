Украли более 101 млн грн на закупках для военных: разоблачены чиновники Сил логистики ВСУ

фото: ГБР

Правоохранители объявили подозрение чиновникам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, входящего в систему сил логистики ВСУ, и их пособникам. Фигуранты завладели более 101 млн гривен во время закупок топливной древесины для нужд ВСУ

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Схему организовал бывший руководитель КЭО Луганска. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц из подразделения в Днепре, бывшего работника КЭО и частного предпринимателя. Участники схемы закупали топливную древесину для ВСУ по завышенной цене, без открытых торгов и через косвенных поставщиков.

Закупки производились через ФЛП, счета которых полностью контролировали участники схемы. Следователи ДБР установили в общей сложности 35 ФЛП, чьи счета были задействованы в схеме.

Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Пятерым участникам организованной группы сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Кировоградской области будут судить командира воинской части, который переплатил 12 млн грн за топливные резервуары.