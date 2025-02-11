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11 февраля 2025, 21:42

В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам

11 февраля 2025, 21:42
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иллюстративное фото: КГВА
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В воздушном пространстве в Киевской области военные зафиксировали вражеские БпЛА. Силы ПВО работают по российским дронам, гремят взрывы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Жителей Киевской области призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину ― не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", ― говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области из-за атаки вражеских БпЛА 11 февраля повреждены детсад и два здания школы.

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