В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам
В воздушном пространстве в Киевской области военные зафиксировали вражеские БпЛА. Силы ПВО работают по российским дронам, гремят взрывы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Жителей Киевской области призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
"Соблюдайте информационную тишину ― не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", ― говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области из-за атаки вражеских БпЛА 11 февраля повреждены детсад и два здания школы.
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