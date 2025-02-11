Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог
Сегодня вечером, 11 февраля, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"Ракетная атака. Помним об информационной гигиене. Берегите себя, могут быть повторные пуски", – говорится в сообщении.
Перед вражеским ударом Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Напомним, на Полтавщине в результате утреннего ракетного удара был разрушен объект газодобычи ДТЭК.
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