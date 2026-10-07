В Харькове военные продавали исключения из военного учета за 6 тысяч
В Харькове разоблачили двух мужчин, устроивших схему на уклонении от мобилизации. Теперь они получили подозрение
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Двое военных в возрасте 34 и 42 лет пообещали военнообязанному мужчине "помочь" исключить его из военного учета. Свои "услуги" они оценили в 6 тысяч долларов.
Задержали военных после получения денег. Теперь они получили подозрения по статье за злоупотребление влиянием.
Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.
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