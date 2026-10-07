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07 октября 2026, 17:16

Картонно-бумажный комбинат в Обухове в третий раз за пол года подвергся российской атаке

07 октября 2026, 17:16
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Фото: Киевский УПК
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Российские войска 7 октября нанесли ракетный удар по Киевскому картонно-бумажному комбинату в Обухове Киевской области. В результате атаки возникли пожары, серьезно повреждены производственные и складские помещения, оборудование и инженерные коммуникации

Об этом сообщила пресс-служба Киевского картонно-бумажного комбината, передает RegioNews .

По информации предприятия, это уже третья атака русских войск на комбинат за последние полгода.

В результате мощных взрывов на территории предприятия вспыхнули пожары. Над их ликвидацией продолжают работать спасатели и другие чрезвычайные службы.

Из-за повреждений производственных мощностей работу комбината остановили.

Сотрудники предприятия не пострадали.

Киевский картонно-бумажный комбинат является одним из предприятий целлюлозно-бумажной отрасли Украины. Он производит картон, гофротар, а также продукцию санитарно-гигиенического назначения.

Напомним, что в ночь на 7 октября в результате российской атаки на Киевщину значительные повреждения получил центр реабилитации хищных и водоплавающих птиц "Усадьба Нюшаник".

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